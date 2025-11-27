UN ABOGADO DE MIGUEL CALVETE ES FUNCIONARIO DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
La compleja trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad sumó un nuevo capítulo. Camilo Cordero Fabbri, funcionario de la Oficina Anticorrupción era la persona a contactar señalada por Miguel Calvete en caso de un allanamiento.
En la cocina de la casa donde Miguel Calvete había montado parte de su estructura operativa en el marco de la aceitada trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), los investigadores encontraron un cartel con detalladas instrucciones para evitar cualquier inconveniente judicial.
Según reveló este jueves La Nación, el papel indicaba que, ante consultas por Indecom, Finfox, Profarma, Reposane, Bimax, el propio Calvete o su pareja, Guadalupe Muñoz, instruían que la respuesta debía ser inmediata y tajante: “Acá no es”. También incluía un protocolo específico para afrontar allanamientos, que exigía verificar la orden, fotografiarla y contactar de forma urgente a los abogados Camilo Cordero Fabbri y Norberto Manuel Abeledo.
Y todo indica que quien recibió a los policías que hicieron el allanamiento cumplió a rajatabla con las indicaciones incluidas en ese papel ya que minutos después de iniciado el operativo Cordero Fabbri apareció en el lugar y preguntó qué estaba pasando.
Actualmente Cordero Fabbri es el “coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias” de OA y depende de la Dirección Nacional de Asuntos Estratégicos. Como tal, él recibe, carátula y les da trámite a las diferentes denuncias que entran a la OA. Trabaja allí desde 2016
Cordero Fabbri, de 37 años, no se presentó como abogado de Calvete en este expediente. Sí lo hizo en la causa en la que el empresario fue condenado como explotador “de la prostitución ajena”, el caso por el que está preso, alojado en la cárcel de Ezeiza.
Quienes se desempeñan en la OA tienen habilitada la matrícula para ejercer la abogacía, pero no pueden intervenir en causas por corrupción, explicó a ese medio un exfuncionario del organismo. Todo indica que es por eso que, si bien Cordero Fabbri fue en auxilio de Calvete mientras lo estaban allanando, no se presentó como su defensor en esta causa.
En su declaración jurada de 2024 Cordero Fabbri anotó como bienes registrados a su nombre 18 armas de fuego, entre carabinas, pistolas y escopetas.
Las causas contra Calvete
El empresario defendido por Cordero Fabbri, fue condenado por el Tribunal Oral Criminal 4 a cuatro años de prisión en la causa en la que lo representa el funcionario de la OA. En el caso Andis, en paralelo, está imputado, acusado de haber sido líder u organizador de una asociación ilícita que hacía negocios dentro del área de Discapacidad. Calvete era lobbista de diferentes laboratorios y tenía funcionarios dentro de la Andis que le respondían de manera directa.
Antes, fue concejal de Cambiemos en La Matanza (2015–2019) y “asesor ad honorem” de Guillermo Moreno cuando este era secretario de Comercio. Se alejó del kirchnerismo tras la crisis del campo, en 2008.
Su hija, Ornella Calvete, era funcionaria en el Ministerio de Economía y la semana pasada renunció, lo mismo que su yerno, Javier Cardini, que era subsecretario de Gestión Productiva en la cartera de Luis Caputo y también dejó el Gobierno como consecuencia del caso Andis.
El mismo día que allanaron la casa de la calle Defensa desde donde Calvete manejaba sus negocios, su hija Ornella también recibió a la Policía. El fiscal Picardi consignó en su dictamen que ese día ella se comunicó con su padre para pedirle ayuda.
Durante el operativo a la casa de Ornella Calvete se encontraron 700 mil dólares cuyo origen la ahora ex funcionaria no pudo explicar.