LA AFA SANCIONÓ A ESTUDIANTES POR EL DESPLANTE A ROSARIO CENTRAL: LOS JUGADORES Y VERÓN FUERON SUSPENDIDOS
El Tribunal de Disciplina dio su veredicto de manera oficial y fue durísimo contra el Pincha y Juan Sebastián Verón.
Este jueves, luego de una semana llena de polémica, el Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer la sanción para Estudiantes tras el desplante a Rosario Central en el pasillo del campeón.
Todo comenzó tras la decisión de la AFA de proclamar como “Campeón de Liga 2025” a Rosario Central por haber terminado como puntero de la tabla anual. Esta determinación generó muchísima polémica entre los fanáticos y también entre muchos dirigentes del fútbol argentino.
Los que se pusieron al frente de esta disputa fueron los fanáticos del Pincha y Juan Sebastián Verón. Incluso, el presidente del club de La Plata se hizo cargo de haberles dado la orden a sus jugadores de ponerse espaldas durante el pasillo del campón. Por eso recibió esta durísima sanción.
Qué pasó con el pasillo del campeón de Estudiantes a Rosario Central
El domingo, cuando los equipos salieron a la cancha para disputar el partido por los octavos de final del Torneo Clausura, la actitud del plantel del Pincha sorprendió a todos en el Gigante de Arroyito.
Aunque inicialmente los jugadores de Estudiantes se formaron como para hacer el pasillo, una vez que los de Rosario Central empezaron a pasar se dieron vuelta y les mostraron la espalda.