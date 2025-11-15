ÚLTIMO TRAMO EN EL CASO CECILIA: LAS IMÁGENES DE LOS IMPUTADOS EN LA SALA

Las últimas imágenes de los siete imputados en el Centro de Estudios Judiciales, antes del veredicto. En cuestión de horas, todos ellos, César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, dejarán atrás la condición de acusados para convertirse, según lo determine el jurado, en culpables o inocentes.

Este sábado, minutos después de las nueve de la mañana, y luego de las instrucciones complementarias de la jueza del caso Dolly Fernández, los doce integrantes del jurado popular retomaron la deliberación en el Centro de Estudios Judiciales. La discusión se extenderá, en principio, hasta las 13, aunque todos los tiempos quedaron supeditados a la dinámica interna del jurado, que debe lograr un veredicto unánime.

El Equipo Fiscal Especial, encabezado por Juan Martín Bogado, como los querellantes —Gustavo Briend en representación de Gloria Romero y Juan Ignacio Díaz por la Subsecretaría de Género y Diversidad— coincidieron en pedir al jurado la declaración de culpabilidad para los siete imputados.

Para César Sena, acusado de haber matado a Cecilia Strzyzowski el 2 de junio de 2023, solicitaron prisión perpetua como autor del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

La misma pena reclamaron para sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, a quienes consideran partícipes primarios del femicidio.

Los demás acusados —Fabiana González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso— enfrentan cargos por encubrimiento agravado, por lo que también se pidió que el jurado los declare culpables.

LA DECISIÓN QUE SE HACE ESPERAR

El jurado deberá resolver de manera unánime si cada uno de los siete imputados es culpable o no culpable. Si se acredita la comisión de los delitos, la jueza Dolly Fernández será la responsable de fijar las penas correspondientes según el Código Penal.

A medida que avanza la última jornada de deliberación, el clima judicial y social se concentra en un mismo punto: el veredicto que marcará un antes y un después en una causa que atravesó a la provincia, al país y a la agenda pública desde el primer día.

En las próximas horas, el caso más resonante de los últimos años podría llegar finalmente a su resolución.