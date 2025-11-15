EL «ESPACIO PREFERENCIAL» QUE PATRICIA BULLRICH LE RECLAMÓ A VICTORIA VILLARRUEL

Patricia Bullrich.

Tras reunirse con la titular del Senado para plantearle sus condiciones desde el 10 de diciembre, cuando asumirá su banca y fungirá como presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich dijo que Victoria Villarruel “se mostró colaborativa”.

“Tenemos la necesidad de que la agenda de La Libertad Avanza tenga un espacio preferencial en el Congreso”, añadió la actual ministra de Seguridad, quien poco después volvió a insistir con el mismo tema de “prioridad” legislativa del oficialismo.

“En la reunión con la vicepresidente Victoria Villarruel hablamos de la necesidad de encarar un trabajo institucional serio para que la agenda del Gobierno tenga un espacio claro en el Senado”, aseveró Bullrich en X.

Y añadió: “Nuestro bloque pasa de 7 a 20 senadores y debemos construir una mayoría sólida y ordenada para que los proyectos que necesita el Presidente puedan ser tratados y votados”, para lo cual “la vicepresidente se mostró totalmente dispuesta a colaborar dentro de su rol institucional”.

“Es importante distinguir la construcción de una mayoría, que es tarea mía como Jefe de Bloque de La Libertad Avanza, con la función de la Presidente del Senado, que debe garantizar el orden parlamentario y el buen funcionamiento de la Cámara”, distinguió la senadora alecta.