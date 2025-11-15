EL «ESPACIO PREFERENCIAL» QUE PATRICIA BULLRICH LE RECLAMÓ A VICTORIA VILLARRUEL
Según confesó la ministra que asumirá como senadora, su prioridad fue imponerle a la titular del Senado que «la agenda de La Libertad Avanza” sea preponderante.
“Es importante distinguir la construcción de una mayoría, que es tarea mía como Jefe de Bloque de La Libertad Avanza, con la función de la Presidente del Senado, que debe garantizar el orden parlamentario y el buen funcionamiento de la Cámara”, distinguió la senadora alecta.
La opinión de Victoria Villarruel
Previamente y por su parte, Victoria Villarruel declaró a la prensa que con Patricia Bullrich “conversamos y nos pusimos de acuerdo de acá a futuro”, señalando que “a mí me gusta trabajar en un clima en el que todos podamos sentirnos cómodos y a eso voy a apuntar con las nuevas incorporaciones a la Cámara”.
En esa misma línea destacó que mantendrá una política de puertas abiertas ante todos los bloques de la cámara alta: “Cada uno de los senadores van a tener las puertas de mi despacho abiertas, vamos a colaborar en todo lo que podamos para que se sientan cómodos. Han sido elegidos por el pueblo argentino y no es mi función discutir su representatividad”.