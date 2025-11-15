Lo refleja el último informe del Índice de Precios al Consumidor del INDEC. El mes pasado, la mayor remarca estuvo en las frutas con el 7,1%. No obstante, no todas son pálidas, ya que de acuerdo al reporte estatal las verduras tuvieron una retracción del 14,6% en los últimos 12 meses.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer que en octubre, la región Nordeste, integrada por Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, registró un encarecimiento del costo de vida del 2,2%. En lo que va del año, el acumulado inflacionario llegó al 21,7% y asciende a 27,5% en los últimos 12 meses.

De acuerdo al citado reporte del organismo estatal (Índice de Precios al Consumidor), la división “Alimentos y bebidas sin alcohol” tuvo en esta parte del país un alza del 2,2% el mes pasado, un 22,7% en lo transcurrido de 2025 y un total de 26% en el comparativo interanual.

Al hacer el “desguace” de los componentes de esa división, se puede observar que en octubre, los alimentos registraron una variación del 2,3%. Dentro de esa subdivisión, pan y cereales tuvieron una remarca del 1,5%; carnes 3,2%; leche, derivados y huevos 0,5% tuvieron una retracción del 0,3%; aceite, grasa y manteca 2,7%; frutas 7,1% (fue lo que más subió); verduras 1,2%; azúcar, dulces, chocolates y golosinas 2,3%.

De igual modo, las Bebidas no alcohólicas tuvieron una modificación del 1,1%: Café, té, yerba y cacao 1%; Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos 1,1%.

En la segunda unidad de medición, el reporte del IPC INDEC especifica que en los 10 meses ya cursados del año, el promedio general de inflación en Alimentos fue de 23,3%. Pan y cereales 12,6%; Carnes 37,5%; Leche, derivados y huevos 16,1%; Aceite, grasa y manteca 35,2%; Frutas 18,8%; Verduras 1,3%; Azúcar, dulces, chocolates y golosinas 14,2%.

En esa unidad de medición, las Bebidas no alcohólicas tuvieron una inflación del 16%, Café, té, yerba y cacao 11,6 %; Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos 18,8%.

Por último, al observar los datos del tercer corte, se puede afirmar que en los últimos 12 meses, en Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones los Alimentos subieron un 26,3%; el Pan 13,7%; Carnes 50%; Leche, derivados y huevos 18,7%; Aceite, grasa y manteca 46,2%; Frutas 25%. Verduras tuvieron una retracción del 14,6%; Azúcar, dulces, chocolates y golosinas 18,8%. Las bebidas no alcohólicas 22,7%; Café, té, yerba y cacao 12% y Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos 26,7%.