EL POSTEO DE CASA ROSADA A OCHO AÑOS DEL NAUFRAGIO DEL ARA SAN JUAN: «ETERNO RECONOCIMIENTO»
La cuenta oficial de la casa de Gobierno envió por redes sociales un afectuoso saludo a los familiares de las víctimas.
Los 44 del ARA San Juan
- Capitán de fragata Pedro Martín Fernández (45).
- Capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo.
- Teniente de navío Fernando Vicente Villarreal.
- Teniente de navío Fernando Ariel Mendoza.
- Teniente de navío Diego Manuel Wagner.
- Teniente de navío Eliana María Krawczyk (35).
- Teniente de navío Víctor Andrés Maroli (37).
- Teniente de fragata Adrián Zunda Meoqui.
- Teniente de fragata Renzo David Martín Silva (32).
- Teniente de corbeta Jorge Luis Mealla (30).
- Teniente de Corbeta Alejandro Damián Tagliapietra (27).
- Suboficial Principal Javier Alejandro Gallardo (47).
- Suboficial Primero Alberto Cipriano Sánchez (46).
- Suboficial Primero Walter Germán Real (43).
- Suboficial Primero Hernán Ramón Rodríguez (43).
- Suboficial Segundo Cayetano Hipólito Vargas (45).
- Suboficial Segundo Roberto Daniel Medina (40).
- Suboficial Segundo Celso Oscar Vallejos (38).
- Suboficial segundo Hugo Arnaldo Herrera (39).
- Suboficial primero Víctor Hugo Coronel (39).
- Suboficial segundo Víctor Marcelo Enríquez (39).
- Suboficial segundo Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez (37).
- Suboficial segundo Daniel Adrián Fernández (40).
- Suboficial segundo Luis Marcelo Leiva (39).
- Cabo principal Jorge Ariel Monzón (37).
- Cabo principal Jorge Eduardo Valdez (33).
- Cabo principal Cristian David Ibañez (36).
- Cabo principal Mario Armando Toconas (36).
- Cabo principal Franco Javier Espinoza (33).
- Cabo principal Jorge Isabelino Ortiz (32).
- Cabo principal Hugo Dante César Aramayo (33).
- Cabo principal Luis Esteban García (31).
- Cabo principal Sergio Antonio Cuellar (35).
- Cabo principal Fernando Gabriel Santilli (34).
- Cabo principal Alberto Ramiro Arjona (33).
- Cabo principal Enrique Damián Castillo (35).
- Cabo principal Luis Carlos Nolasco (30).
- Cabo principal David Alonso Melián (31).
- Cabo principal Germán Oscar Suárez (29).
- Cabo principal Daniel Alejandro Polo (31).
- Cabo principal Leandro Fabián Cisneros (28).
- Cabo principal Luis Alberto Niz (27).
- Cabo principal Federico Alejandro Alcaraz Coria (27).
- Cabo segundo Aníbal Tolaba (25).