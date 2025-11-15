EL POSTEO DE CASA ROSADA A OCHO AÑOS DEL NAUFRAGIO DEL ARA SAN JUAN: «ETERNO RECONOCIMIENTO»

Este 15 de noviembre se cumple el octavo aniversario del hundimiento del submarino ARA San Juan, tragedia en la que murieron 44 submarinistas por una larga cadena de impericias e irresponsabilidad de la cadena de mando de la Marina.

La operación de búsqueda se extendió durante meses y se convirtió en una de las más complejas de la historia naval argentina, con la participación de más de una decena de países. Recién el 17 de noviembre de 2018 se confirmó el hallazgo del submarino a casi 1000 metros de profundidad, a 597 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia y fuera de la Zona Económica Exclusiva.

La madrugada del 17 de noviembre de 2018 fue encontrado a la altura del Golfo San Jorge, a 597 kilómetros de Comodoro Rivadavia.

A lo largo del país se realizan actos, izamientos y espacios de reflexión para honrar a la tripulación. Cada aniversario renueva el compromiso por mantener viva la memoria colectiva y acompañar a las familias, que continúan reclamando verdad y justicia.

El Gobierno nacional publicó en la cuenta de Casa Rosada un homenaje a los tripulantes. «Este 15 de noviembre, rendimos homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan quienes fallecieron en servicio en un trágico naufragio. Reafirmamos nuestro eterno reconocimiento y el compromiso de mantener viva su memoria, y enviamos un afectuoso saludo a los familiares de nuestros héroes», dice el mensaje.