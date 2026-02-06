ULTIMANDO DETALLES EN EL CORSÓDROMO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA CIUDAD

El intendente Pío Sander recorrió el avance de los trabajos que se llevan adelante en el corsódromo ubicado en el acceso principal a la ciudad, donde se ultiman detalles de cara a los Carnavales del Impenetrable.

En el lugar, se realizan tareas de instalación eléctrica, colocación de tribunas, armado del escenario, disposición de vallas y organización de los espacios destinados a las diferentes comparsas, garantizando un desarrollo ordenado y seguro del espectáculo 🎶✨.

Estas acciones forman parte del trabajo articulado del Municipio con todas sus áreas, con el objetivo de ofrecer a la comunidad y a los visitantes un espacio adecuado, seguro y preparado para el disfrute de una de las expresiones culturales más importantes de la ciudad.

Los Carnavales del Impenetrable comienzan este sábado 7 de enero y prometen convertirse en uno de los espectáculos más destacados de la región, ya que cada año reúne lo a multitudes por su alegría, música y colorido 🤍🎉.

