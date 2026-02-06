RESTABLECEN EL SERVICIO DE AGUA EN CASTELLI Y EN LOCALIDADES ALEDAÑAS

El presidente de Sameep, Nicolás Diez junto al intendente de Villa Río Bermejito, Omar Reis y al presidente de la Cooperativa de Agua, Agustín Detzel, informaron que este viernes comenzó el proceso de normalización del suministro de agua potable para Juan José Castelli y las localidades de Miraflores, El Espinillo y Villa Río Bermejito, tras los trabajos realizados en el acueducto que abastece a la región.

Desde el área técnica de Sameep explicaron que el restablecimiento del servicio se realiza de manera gradual, debido a que el sistema requiere un proceso de carga progresiva para garantizar su correcto funcionamiento y evitar nuevas roturas.

En ese sentido, indicaron que el llenado del acueducto demanda varias horas de trabajo. ”Van a empezar a tener agua. Quiero ser claro en eso, porque llenar el acueducto lleva varias horas”, señaló Diez, remarcando que el procedimiento no es inmediato y debe realizarse con un incremento paulatino del caudal para preservar la infraestructura.￼

Asimismo, detalló que el sistema debe alcanzar lentamente su ritmo operativo. “Hay que impulsar el agua a un caudal mínimo, después empezar a elevarlo para que agarre el ritmo de trabajo, o si no estaríamos rompiéndolo nuevamente. Quiero agradecer también, el trabajo articulado con el municipio de Villa Río Bermejito y con la Cooperativa de Agua de Castelli”.

Según las estimaciones técnicas, el servicio comenzará a normalizarse de manera más estable durante la jornada del sábado, cuando se prevé que el sistema alcance niveles habituales de abastecimiento.

Desde el organismo responsable del servicio solicitaron a la población hacer un uso responsable del agua durante este período de recuperación, con el objetivo de facilitar la estabilización del sistema y garantizar el suministro en toda la zona.

