EL COMERCIO ELECTRONICO CRECIO 60% EN 2025: LOS PRODUCTOS MAS VENDIDOS

El comercio electrónico volvió a expandirse con fuerza en la Argentina durante 2025 y se consolidó como uno de los canales más dinámicos del mercado. Según datos preliminares del Estudio Anual de Comercio Electrónico de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la facturación del sector creció 60% interanual y alcanzó los $35,3 billones.

El desempeño se dio en un contexto económico marcado por la recomposición de precios y un consumo más cauteloso. Aun así, el canal online ganó terreno gracias a la búsqueda de conveniencia, comparación de precios y promociones por parte de los hogares. El crecimiento no solo estuvo impulsado por el aumento de valores, sino también por un mayor volumen de productos vendidos y un ticket promedio más alto.

Durante el año se registraron 645 millones de unidades comercializadas, un 28% más que en 2024. En cambio, las órdenes de compra crecieron apenas 3%, lo que refleja un consumidor más selectivo que concentra compras y planifica mejor sus decisiones. El ticket promedio subió 55% y se ubicó en $143.128.

Qué compraron más los argentinos

En términos de cantidad de productos vendidos, el rubro de alimentos y bebidas lideró el ranking, seguido por herramientas y materiales para la construcción, y artículos para el hogar, muebles y jardín. El dato muestra cómo el comercio electrónico se afianzó en compras cotidianas y no solo en bienes tecnológicos o de alto valor.

También se destacaron categorías como electrodomésticos y aires acondicionados, productos infantiles y accesorios para vehículos. Completaron el listado artículos de oficina e industria, indumentaria deportiva, productos de limpieza y artículos de belleza, todos con un flujo constante de ventas a lo largo del año.

Turismo y tecnología, los que más facturaron

Si se analiza la facturación total, el rubro que más ingresos generó fue pasajes y turismo, seguido por alimentos, bebidas y artículos de limpieza. En tercer lugar se ubicaron equipos de audio, imagen, consolas de tecnología y telefonía.

Otros sectores con buen desempeño fueron artículos para el hogar, electrodomésticos de línea blanca y marrón, deportes, cosmética y perfumería, productos infantiles, accesorios para vehículos y materiales para la construcción.

Algunas categorías mostraron crecimientos muy por encima del promedio anual. Los productos infantiles encabezaron la suba con un incremento del 209% en facturación, seguidos por materiales y herramientas de construcción con 117%. También sobresalieron deportes (71%), electrodomésticos (70%), turismo (68%) y alimentos y artículos de limpieza (64%).

Desde el sector remarcan que el crecimiento del comercio electrónico estuvo acompañado por cambios en el comportamiento del consumidor. Cada vez más personas comparan precios, buscan personalización y priorizan la conveniencia antes de concretar una compra.

En un escenario económico exigente, el canal online logró consolidarse como una herramienta clave tanto para empresas como para consumidores, que adoptaron hábitos más racionales sin dejar de sostener el volumen de operaciones.