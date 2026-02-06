CONTINUARÁN LAS POSTAS DE VACUNACIÓN PARA ESTUDIANTES QUE INGRESAN A LA UNNE EN 2026

La Universidad Nacional del Nordeste, en conjunto con los ministerios de Salud Pública de Chaco y Corrientes, dispuso la continuidad de los puestos de vacunación para completar esquemas obligatorios, dirigidos especialmente a los y las estudiantes que ingresan en el presente ciclo académico. Funcionarán en sedes de la UNNE en ambas provincias durante el mes de febrero.

La Universidad Nacional del Nordeste dispuso la continuidad de las postas de vacunación en Chaco y Corrientes a fin de completar los esquemas obligatorios de futuros estudiantes y personal universitario, que fueran habilitadas en noviembre pasado, al momento del inicio de la inscripción de ingresantes 2026.

La UNNE gestiona este servicio a través del Programa de Atención Integral de Salud Universitaria (PAISU) en coordinación con la Facultad de Medicina, el Vacunatorio del Ministerio de Salud Pública de Corrientes y el Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco.

El acuerdo consiste en la realización de una tarea sanitaria conjunta a fin de facilitar el acceso a la vacunación de los y las aspirantes a ingresar a la UNNE durante el presente ciclo lectivo.

En Corrientes, la Posta de Vacunación funcionará los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 horas, en el Ex comedor Universitario, ubicado en Belgrano 1045, desde el 6 al 20 de febrero de 2026.

En tanto que en la ciudad de Resistencia, la Posta estará emplazada en la Delegación de Asuntos Sociales, ubicado en Campus Resistencia de la UNNE, en Avenida Las Heras 727; de 8 a 12 horas, los días 11 y 12 de febrero

Los ingresantes 2026 de la UNNE interesados en actualizar su libreta sanitaria, podrán acercarse a la Posta de Vacunación más cercana con DNI y libreta sanitaria en mano.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la vacunación para garantizar que los futuros estudiantes inicien su trayectoria universitaria con controles de salud actualizados y completos.

Para consultas, los y las interesadas pueden escribir un mensaje a la cuenta de Instagram: @bienestar.unne o acercarse a la Delegación Resistencia o al Ex comedor universitario en Corrientes.

