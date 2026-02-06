MISIÓN NUEVA POMPEYA EFECTIVOS DETUVIERON A TRES HOMBRES Y SECUESTRARON MÁS DE DOS KILOS DE MARIHUANA

Los implicados intentaron evadir un control y fueron interceptados.

En la tarde de hoy, alrededor de las 16, personal de la División Operaciones Drogas Interior – El Impenetrable, con base en Fuerte Esperanza, llevó a cabo un importante procedimiento antidrogas en el Paraje Puente, en la localidad de Misión Nueva Pompeya.

El operativo se desarrolló tras tareas investigativas que indicaban que tres hombres, quienes se autodenominaban el “Cartel 111”, transportaban estupefacientes desde la localidad de El Sauzalito hacia Misión Nueva Pompeya, y utilizaban motocicletas para su traslado.

Los efectivos desplegaron un operativo estratégico con controles vehiculares y luego observaron dos motocicletas con tres ocupantes de 18,20 y 21 años quienes al notar la presencia policial intentaron evadir el control, pero uno de los móviles logró cerrarles el paso, y los sospechosos perdieron el control de los rodados y fueron rápidamente interceptados e inmovilizados.

Luego de su identificación, los agentes procedieron a realizar la requisa, y encontraron en el interior de una mochila tres paquetes de gran tamaño, envueltos en bolsas de polietileno transparente, que contenían una sustancia vegetal verde amarronada con olor característico a marihuana.



Tras la prueba de campo y el pesaje correspondiente, el resultado fue positivo para Cannabis Sativa, con un peso total de 2.906 gramos.

Además, se secuestraron dos motocicletas y tres teléfonos celulares.

Intervino en la causa la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del Dr. Carlos Amad, quien dispuso las actuaciones pertinentes.

El procedimiento representa un nuevo golpe al tráfico de drogas en el interior provincial, y una vez más La Policía del Chaco demuestra el profesionalismo y el trabajo constante en la lucha contra el Narcotráfico.

Relacionado