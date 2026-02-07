ESTE SÁBADO: EL CAMPEÓN MUNDIAL JULIO MIRENA BRINDARÁ UNA CAPACITACIÓN EN EL POLIDEPORTIVO JAIME ZAPATA

La actividad se desarrollará este sábado 7 de febrero en el Polideportivo Jaime Zapata, ubicado en Padre Cerqueira 2150, en dos turnos: de 10 a 12 y de 17 a 20. La jornada incluirá una instancia teórica y otra práctica en las instalaciones deportivas, permitiendo a los participantes adquirir conocimientos técnicos y perfeccionar su desempeño en la disciplina.

Con el acompañamiento del Instituto del Deporte Chaqueño y la organización de la Asociación Civil Sinergia, el campeón mundial de patinaje de velocidad, Julio Mirena, junto a su equipo, brindará una capacitación destinada a deportistas de la región.

Desde la Asociación Civil Sinergia destacaron que esta capacitación forma parte de la preparación de sus integrantes con vistas a los World Skate Games 2026, que se realizarán el 18 de octubre en Asunción, Paraguay.

Un referente internacional del patinaje

Julio César Mirena es uno de los máximos exponentes del patinaje de velocidad a nivel internacional. Nacido en Venezuela y nacionalizado paraguayo, el deportista se consolidó como una figura histórica para el deporte de su país.

Entre sus logros más destacados, en 2025 obtuvo la medalla de oro en la prueba de 5.000 metros puntos durante los World Games realizados en Chengdu, China, convirtiéndose en el primer paraguayo en alcanzar un título mundial en esta disciplina. Ese mismo año sumó una medalla de plata en los 10.000 metros puntos y una de bronce en los 1.000 metros sprint sénior en el Speed World Championship disputado en Beidaihe.

Además, en 2024 consiguió la medalla de bronce en el Mundial de Italia y en 2025 se adjudicó la maratón de Portugal. Actualmente, Mirena continúa compitiendo en la élite internacional y es una pieza clave del Team Paraguay de cara a los próximos compromisos continentales y olímpicos.

La presencia del campeón mundial en la provincia representa una oportunidad única para el desarrollo del patinaje regional y el fortalecimiento del deporte formativo.

Relacionado