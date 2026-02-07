​MIRAFLORES SE PREPARA PARA SER UN DESTINO DE REFERENCIA EN EL IMPENETRABLE EN EL 2026.

Miraflores es la última localidad con servicios plenos y hasta donde llega la RP N° 9 asfaltada antes de que un turista se sumerja en el paisaje característico de El Impenetrable chaqueño. Este enclave provincial se prepara para un 2026 que marcará un punto de inflexión en el turismo de la región. Desde hace dos años, nuestra administración, lleva adelante el Programa de Identidad Local, que entre sus líneas estratégicas de acción tiene al turismo como protagonista.+

A partir de la ubicación privilegiada de Miraflores (a solo 60 km del Parque Nacional El Impenetrable), la localidad está destinada a transformar su matriz productiva, incorporando al turismo como una actividad protagónica en un futuro próximo y convirtiéndose en un destino turístico en sí mismo. Dicho proceso es progresivo, multidimensional y colectivo, teniendo en cuenta la complejidad del territorio y la necesidad de contar con una oferta turística de calidad, que esté a la altura de las expectativas que genera un destino tan desafiante como atractivo para los amantes de la naturaleza y las culturas.

Con el Parque Nacional como principal atractor, El Impenetrable es el destino de turismo de naturaleza con mayor potencial de la Argentina. En pocos años ha demostrado a los parajes y localidades próximas al Parque Nacional que el turismo es una realidad en el Chaco y que es necesario trabajar su desarrollo y promoción con una mirada amplia y profesional, que incluya a los actores y comunidades locales y permita visibilizar la oferta de productos y servicios.

Miraflores… Origen del Impenetrable – Experiencias transformadoras y de calidad

El objetivo del Programa de Identidad local que lleva adelante el municipio es impulsar desde Miraflores el desarrollo turístico sostenible como destino ecoturístico reconocido a nivel nacional y regional, a través de la puesta en marcha de procesos inclusivos que empoderen a la comunidad local, contribuyan al fortalecimiento de la identidad, promuevan la preservación del ambiente y estimulen la mejora de la calidad de vida de los pobladores.

Al ser un destino emergente, la localidad está encarando un proceso de regularización y consolidación de la oferta turística. Sentando bases de un sector que crece en diversidad pero que al tiempo fortalece su identidad.

Para iniciar este proceso, fue fundamental la decisión política de llevar adelante distintas acciones que permitieron fortalecer al área de turismo del municipio. Esa definición queda en evidencia a partir de la inauguración de la primer Oficina de Información Turística en abril de 2025, que pudo ser equipada a partir de haber sido uno de los 30 proyectos seleccionados para Transformación Digital dentro del Programa Promover Turismo Argentina que llevó adelante la entonces Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación.

“Estamos trabajando con el sector privado en el fortalecimiento de la identidad local, entendiendo que la “cultura turística” es fundamental para ofrecer experiencias transformadoras y regenerativas para quienes visitan un destino asociado a El Impenetrable y su mística”. “Por ello son fundamentales las alianzas estratégicas que tenemos con el Instituto de Turismo de la provincia, el Parque Nacional El Impenetrable y la Fundación Rewilding Argentina”.

Miraflores y el PN El Impenetrable son parte de La Ruta Natural Gran Chaco y forman parte también de la recientemente presentada Travesía Capricornio; por tal motivo es fundamental para el visitante el acceso a información oficial y actualizada para la toma de decisiones y la consecuente planificación del viaje a un destino de estas características. A ello se suma la imperiosa necesidad de visibilizar la oferta turística de servicios de alojamiento, gastronomía, traslados, oferta cultural y de otras actividades que promuevan mayor gasto turístico, estimulen la competitividad y potencien la promoción del destino.“En tal sentido, hemos sido seleccionados recientemente como beneficiarios de una nueva edición del Programa Promover Verano en Argentina que nos permitirá contar con una página web oficial del destino y redes sociales para brindar información, visibilizar la oferta y tener un canal fluido de comunicación con el visitante y turista potencial. Por ello estamos agradecidos a la Secretaría de Turismo y Ambiente, que tiene una mirada federal en lo que a promoción de destinos se refiere”