ANSES «CALENDARIO DE PAGOS DEL LUNES 9 DE FEBRERO»

CALENDARIO DE PAGOS DEL LUNES 9 DE FEBRERO

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el lunes inician los pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignaciones Familiares de PNC. Todas las prestaciones tendrán el aumento por movilidad del 2,85 por ciento.

Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos terminados en 0 y 1 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos finalizados en 0 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos concluidos en 0.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento hasta el 12 de marzo.

