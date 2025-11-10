UBA abre la inscripción para el ingreso en 2026: cómo y hasta cuándo anotars

La Universidad de Buenos Aires (UBA) tendrá a partir del viernes 14 y hasta el viernes 28 de noviembre abierta la inscripción al Ciclo Básico Común (CBC) 2026 para alumnos que nunca se hayan anotado en la casa de estudios.

Esta instancia está dirigida a todas aquellas personas que quieran empezar una carrera en la UBA el año próximo y por primera vez iniciarán el CBC de manera presencial o a distancia con UBA XXI.

El proceso de inscripción a la Universidad de Buenos Aires tiene 3 pasos:

Pre-inscripción online (que comienza el 14)

Presentación de la documentación

Selección de sede y turno en la web del CBC. Para comenzar el proceso, los estudiantes deben seguir la guía de pasos disponible en la sección de Inscripciones de la web: https://www.cbc.uba.ar