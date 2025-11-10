PUERTI TIROL INCIDENTES EN UN PARTIDO DE FÚTBOL Y OTRA INTERVENCIÓN POR RUIDOS MOLESTOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ambos hechos ocurrieron el sábado y los ciudadanos demorados fueron notificados en libertad.

Durante el sábado, efectivos de la Comisaría de Puerto Tirol intervinieron en dos hechos que terminaron con notificaciones contravencionales, sin personas lesionadas ni mayores disturbios.

El primero ocurrió en el estadio del Club Atlético Juventud, durante un encuentro deportivo el sábado 8 de noviembre. Según lo informado, un espectador arrojó una botella plástica sin causar lesiones, y al finalizar el partido, un hombre perteneciente al club intentó ingresar al vestuario agrediendo verbalmente.

Por disposición del Juzgado de Faltas, notificaron al ciudadano por “Supuesta Infracción al Artículo 114° de la Ley 850-J”, además de secuestrar el elemento arrojado.

En la segunda intervención, un vecino fue demorado por ruidos molestos en el barrio Los Aromos, tras reiteradas denuncias por música a alto volumen. En este caso, fue notificado en libertad por “Supuesta Infracción al Artículo 60° inciso H de la Ley 850-J”.

