Jorge Macri pidió incluir en el Presupuesto los fondos adeudados por coparticipación

El origen de la deuda de Nación con la Ciudad de Buenos Aires

El reclamo se remonta a septiembre de 2020, cuando el entonces presidente Alberto Fernández decidió reducir los fondos de coparticipación asignados de forma ilegal durante la gestión de Mauricio Macri, para financiar a la provincia de Buenos Aires durante la crisis policial.

Tras una demanda judicial, la Corte Suprema falló a favor de la Ciudad y estableció que Nación debía restituir los fondos retenidos, fijando en 1,55% del total de la coparticipación el porcentaje a girar mediante un sistema de transferencias diarias. Ese mecanismo, sin embargo, volvió a interrumpirse desde mediados de este año, reactivando el conflicto financiero entre la Casa Rosada y el gobierno porteño.

Desde el Ejecutivo porteño confirmaron a Infobae que la Nación adeuda unos $274.000 millones en concepto de coparticipación. Los pagos comenzaron a demorarse en agosto y, según estimaciones del gobierno de la Ciudad, la deuda total podría alcanzar el equivalente a 6.000 millones de dólares.

Pese a la magnitud del monto, Macri busca que se alcance un acuerdo integral, que contemple tanto la deuda acumulada como su inclusión en el próximo Presupuesto. «Entiendo que los últimos meses han sido difíciles para el Gobierno nacional, entonces algún atraso es aceptable. Son números muy grandes, espero que podamos destrabarlos rápidamente, porque cumplir o incumplir un fallo de la Corte Suprema no es un dato menor», expresó en declaraciones televisivas.

Además, en Uspallata evalúan que podría abrirse una negociación política más amplia, incluso incorporando bienes del Estado nacional. Sin embargo, el traspaso del Puerto de Buenos Aires, una vieja aspiración del PRO, parece poco probable.