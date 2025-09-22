TUCUMÁN: UN JOVEN SE PRESENTÓ EN SU PROPIO VELORIO PARA DESMENTIR SU MUERTE Y DEJAR EN PAZ A SU FAMILIA
Los deudos lo creían perdido desde el jueves pasado, pero él reapareció a último momento para aclarar qué pasó. Les habían entregado el cuerpo de otra persona.
Al mismo tiempo, la madre del muchacho de 22 años se presentó en la comisaría de Alderetes y pidió reconocer el cuerpo de quien creía que era su hijo, que tiene un consumo problemático de drogas.
La mujer asumió lo peor, y cuando estuvo frente al cuerpo atropellado confirmó que se trataba de su hijo y lo llevó a su casa para un último adiós, del cual participaron familiares, vecinos y amistades.
«Se van de la casa diciendo que harán un trámite y no vuelven más. Uno nunca sabe si están vivos», apuntó María Laura García, otra vecina de Villa Carmela que intentó velar al muerto equivocado.
Tras la aparición con vida del muchacho de 22 años su familia devolvió el cuerpo a la Morue Judicial, donde lleva tres días esperando ser identificado.