Tucumán: un joven se presentó en su propio velorio para desmentir su muerte y dejar en paz a su familia

Un joven de 22 años le dio un susto de proporciones bíblicas a su familia al aparecer en su propio velatorio en Tucumán para anunciar que estaba vivo, y que sus deudos estaban llorando a un completo desconocido debido a una confusión.

«Estoy vivo«, alcanzó a confirmar el muchacho una vez que llegó a su casa en Villa Carmela después de pasar un tiempo consumiendo drogas en el barrio Alderetes, ubicado del otro lado de la capital provincial.

«Hubo un lío tremendo. Muchos se espantaron, otros gritaron y lloraron. La verdad es que quedamos helados«, comentó a medios locales Ana Laura, que estaba en el velatorio interrumpido.

La secuencia comenzó con la trágica muerte de un hombre que fue atropellado por un camión el jueves por la madrugada, cuando se encontraba en la ruta alternativa une los distintos barrios a las afueras de San Miguel de Tucumán.