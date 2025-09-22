Balón de Oro 2025: en qué puestos quedaron los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister

La gala del Balón de Oro 2025, que se realizará en el Théâtre du Châtelet de París, reconoce a los futbolistas más destacados de la última temporada. Entre los 30 nominados aparecieron dos representantes argentinos: Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister. El delantero del Inter, de gran rendimiento en la Serie A y finalista de la Champions League, finalizó en el puesto número 20.