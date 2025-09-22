TALLERES QUE FORTALECEN EL FUTURO DE NUESTROS ESTUDIANTES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco del Calendario Estudiantil 2025, seguimos acompañando a las instituciones educativas con diversas jornadas de formación y reflexión.

En la E.S.J.A. N° 11 se llevó a cabo un Taller de Orientación Vocacional, a cargo de la Psicopedagoga Araceli Yafrancisco, brindando a los estudiantes herramientas para pensar su futuro académico y laboral.

En la EET N° 12, los estudiantes participaron del Taller sobre Buen Trato y Estereotipos, coordinado por Sol Fernández y Juliana Draganzuck, promoviendo valores de respeto y empatía entre adolescentes.

Estas actividades son impulsadas y coordinadas por la Subsecretaría de Familia, Igualdad y Género, a cargo de Solange Sander, junto al Coordinador de Juventudes Nicolás Gómez.

Relacionado