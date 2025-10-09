Triple femicidio de Florencio Varela: piden la captura nacional e internacional de dos ciudadanos peruanos

La investigación por el triple crimen narco de Florencio Varela sumó un nuevo sospechoso: David Gustavo Morales Humani, alias “El Loco David”.

De acuerdo con fuentes de la causa, se tarta de Morales Huamani, un “transa” radicado en la villa 1-11-14. Es ciudadano de nacionalidad peruana y habría sido contratado por Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, para ejecutar los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez.

En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad de la Nación pidió anoche la captura nacional e internacional de «El Loco David».

El pedido de detención también alcanza a Manuel David Villaverde Rodríguez, quien, según la declaración testimonial de una imputada en el caso, estaba en la casa donde ocurrieron los asesinatos y tenía puestos guantes de látex al momento de los hechos.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza, a cargo del juez Fernando Pinos Guevara, que la trasladó al Ministerio de Seguridad de la Nación, a la Interpol y a distintos organismos judiciales para activar la búsqueda internacional.