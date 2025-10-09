HOMICIDIO EN EL RÍO CARABELAS: OFRECEN $10 MILLONES POR LA CAPTURA DE CARLA GALLI

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información que permita dar con el paradero de Carla Vanina Galli, conocida como «Colo», condenada por el homicidio agravado de Héctor Sebastián Martínez y actualmente prófuga de la Justicia.

La medida, formalizada mediante la Resolución 1195/2025 publicada en el Boletín Oficial, fue solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 del Departamento Judicial de Zárate Campana, a cargo de la fiscal Ana Laura Brizuela. El caso tiene intervención del Tribunal en lo Criminal N° 1 del mismo departamento.

Galli, de 48 años, fue condenada el 26 de mayo de 2025 por haber asesinado a Martínez —quien mantenía una relación sentimental con su hija— durante un hecho ocurrido el 11 de diciembre de 2018 en el río Carabelas, en la zona de islas de Campana. Desde el 28 de mayo, pesa sobre ella una orden de captura nacional e internacional.

Según los datos difundidos por el Ministerio, Galli es argentina, titular del DNI 25.670.418, mide 1,70 metros, pesa unos 80 kilos, tiene cabello rojizo, ojos claros y tez clara. Su último domicilio conocido se encuentra en la quinta Lily, a orillas del río Carabelas, en el partido bonaerense de Campana.

El ofrecimiento de la recompensa se enmarca en la Ley 26.538, que regula el Programa Nacional de Recompensas, a través del cual el Estado puede otorgar incentivos económicos a personas que aporten datos útiles para la resolución de delitos graves.

Las autoridades aclararon que podrán acceder a la recompensa quienes no hayan participado en el hecho delictivo y proporcionen información precisa y comprobable que conduzca a la detención de la prófuga.

Quienes tengan datos sobre el paradero de Carla Vanina Galli pueden comunicarse de manera anónima y gratuita al 134, la línea del Programa Nacional de Recompensas, dependiente del Ministerio de Seguridad.