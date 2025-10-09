DIPUTADOS APROBÓ CAMBIOS A LA LEY DE LOS DNU, PERO BLOQUEÓ UN ARTÍCULO CLAVE Y LA NORMA VUELVE AL SENADO

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la mayoría de las modificaciones a la regulación sobre decretos de Necesidad y Urgencia y legislación delegada, pero no logró sancionar un artículo clave. La votación contó con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones.

El bloque opositor impulsó los cambios, mientras que el oficialismo consiguió bloquear el punto central, lo que hace que ahora la norma vuelva al Senado para su revisión y definición, un paso que le dará tiempo al Gobierno antes de la sanción definitiva. El artículo tercero no alcanzó un mínimo de 129 votos a favor. Arribó a 127 y no obtuvo la mayoría absoluta.

Juan Manuel López, Diputado Coalición Cívica. Foto Cámara de Diputados

La construcción de mayorías fue establecida por Unión por la Patria (UxP), Democracia para Siempre y Encuentro Federal lideradas por Germán Martínez, Pablo Juliano y Miguel Pichetto, respectivamente. Los cordobeses del mandatario Martín Llaryora, encabezados por Carlos Gutiérrez, en la previa a la sesión adelantaron el acompañamiento a los cambios a la norma.

Acompañaron los votos de Coherencia de Carlos D’Alessandro, fundamentado por la diputada Marcela Pagano, “busca el equilibrio porque el Congreso no fue creado para obedecer, sino para debatir, para representar y para preguntar. El Congreso es un puente y si ese puente se rompe, nadie cruza”.

Con críticas, la Coalición Cívica sumó sus votos. Juan Manuel López, explicó: “La corrupción se previene con instituciones sólidas y el DNU no digo que sea corrupto, pero no tiene nada que ver con instituciones sólidas. Es una excepción de la excepción. Que puede estar eventualmente convalidado en situaciones reales de necesidad y urgencia, pero que, en la mayor parte de las oportunidades, alguien puede pensar que se puede tolerar, o incluso que se puede convalidar. Este gobierno de minoría hizo un abuso total del DNU en su primera medida, en el decreto 70/23. Un DNU ómnibus que decidió tocar cualquier tipo de legislación y saltearse el Congreso”.

También acompañó el Frente de Izquierda, el diputado Juan Carlos Giordano aseguró que “los DNU le otorgaron al ultraderechista Javier Milei facultades especiales para atacar a las universidades, al Garrahan, a la discapacidad, a los jubilados y sacar disposiciones represivas, por eso estamos categóricamente en contra de los DNU”.

La postura del oficialismo

La Libertad Avanza fue seguida por el PRO, la Liga del Interior de los radicales libertarios encabezados por Pablo Cervi, el partido Creo de Paula Omodeo, y algunos provinciales. No les alcanzó para frenar la embestida opositora en general, pero sí un artículo en particular.

El diputado Martín Menem encabezó las negociaciones con los gobernadores para rechazar los cambios a la ley de DNU. (Foto: Prensa Diputados)

El oficialismo intentó por diferentes medios convencer a los mandatarios provinciales para que incidan ante los diputados y que estos no den quorum y, por lo tanto, la sesión se postergara. Las gestiones las llevó adelante el propio Martín Menem, jefe de los diputados, y acompañaron funcionarios de la Casa Rosada.

“No pudieron evitar la sesión, saludos a (Guillermo) Francos (jefe de Gabinete) y a (Lisandro) Catalán, (ministro de Interior)”, dijo el titular del bloque de UxP, Germán Martínez, mientras que la diputada Silvana Giudici del PRO acusó a la oposición: “Quieren llevarse otra sesión destituyente”.

Ante los números negativos para La Libertad Avanza, hubo un último intento del PRO por convencer a la oposición. Cristian Ritondo les ofreció a algunos representantes de Encuentro Federal la renuncia a su banca de José Luis Espert, quien al inicio de la sesión pidió una licencia hasta el fin de su mandato el próximo 9 de diciembre. La respuesta fue negativa, y continuó la sesión. La oposición tenía la decisión tomada, avanzar con la ley.

La abstención de la UCR y otras fuerzas

El radicalismo de Rodrigo de Loredo pidió que las modificaciones a los DNU se implementen a partir del próximo periodo presidencial de 2027, “que se mejore esta reglamentación institucional pero que sea aplicable recién a partir del 10 de diciembre de 2027. Los argentinos de vuelta con dos opciones: o se desestabiliza un gobierno o se continúa con vetocracia y DNU. La épica que tanto le gusta a la política está absolutamente alejada de la sociedad, que no le interesa quién mata ni quien muere, sino que quiere que se gestione, que las reformas se sucedan y que los cambios se puedan producir”, manifestó Rodrigo de Loredo.

Los diputados de Innovación Federal de Misiones que responden al gobernador Hugo Passalacqua se abstuvieron como también lo hizo Melina Giorgi de Santa Fe (Democracia para Siempre) del mandatario Maximiliano Pullaro. Mientras que el entrerriano Rogelio Frigerio sumo la abstención de Francisco Morchio y el chubutense Ignacio Torres la del diputado Jorge Ávila. Mientras que Pamela Calletti y Pablo Outes, con terminal en el gobernador Gustavo Sáenz de Salta, estuvieron ausentes.

El polémico artículo

La iniciativa establece que un DNU deberá contar con ratificación parlamentaria cuando lo dispongan expresamente ambas Cámaras por mayoría absoluta de los presentes, dentro de los 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial. Si transcurrido ese plazo no se trata en el Congreso, el DNU pierde vigencia. Ese punto no logró la mayoría absoluta y será analizada nuevamente por el Senado nacional que podrá aceptar la postura de Diputados o insistir con su sanción.

Varios diputados que acompañaron la sanción en general, luego en particular rechazaron ese artículo. Carlos D’Alessandro y Gerardo González de Coherencia, Oscar Zago y Eduardo Falcone del MID, tres diputados de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego y Juan Manuel López, tres del Pro, Héctor Baldassi, Sofía Brambilla, Álvaro Gonzalez. Karina Banfi de la UCR votó afirmativo en general y luego se abstuvo. La diputada Silvia Lospennato (Pro) rechazó los cambios a la ley que regula los DNU y luego en particular se ausentó. Caso similar la UxP de Neuquén Tanya Bertoldi quien votó favor en general y luego se ausentó en la votación del articulo tres. Mientras que Adolfo Bermejo de UxP se ausentó de la sesión. Mientras que Ana Clara Romero (Pro) se abstuvo en general y votó negativo el articulo tres.

La actual norma establece que, un DNU solo es rechazado si encuentra oposición en ambas cámaras, mientras que para su ratificación basta con la aprobación de una sola.

El debate

Desde Unión por la Patria (UxP) fue Mónica Litza, una de las pocas voces que se hizo oír en un recinto cruzado por las tensiones por la licencia hasta terminar su mandato presentada por el libertario José Luis Espert, y los pedidos de interpelaciones a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei y a los ministros Luis Caputo, Mario Lugones y Guillermo Francos, de Economía, Salud y jefe de Gabinete, respectivamente.

Mónica Litza, diputada UxP. Foto Cámara de Diputados.

“Esta reforma no es quitarle las facultades al presidente Javier Milei de dictar decretos de Necesidad y Urgencia como estuvieron diciendo victimizándose haciendo hincapié en la minoría parlamentaria con la que cuenta La Libertad Avanza, tuvieron demasiada ayuda, dadores voluntarios de gobernabilidad no les faltaron en el Congreso. No es el instrumento, es cómo se ha usado”, argumentó Mónica Litza y cuestionó el DNU 70/23, el primer DNU firmado por el actual mandatario y que consta de 366 artículos. “No todos los DNU fueron iguales, hay DNU que ampliaron derechos, la AUH fue hecha por DNU, y hay DNU que vinieron a destruir al Estado, que es una de las funciones que tiene el presidente Milei como objetivo”, cuestionó.

La ley que regula la utilización de los DNU fue sancionada en el 2006 e impulsada por la exsenadora Cristina Kirchner, el hoy diputado Miguel Pichetto, jefe de Encuentro Federal recordó su participación en aquel debate como senador del Frente para la Victoria (FPV), “había ocurrido recientemente el 2001 y había que darle instrumentos de gobernabilidad a un gobierno que había surgido del 22% de los votos de la primera vuelta. Así que hay que analizar el contexto, los tiempos y la mirada histórica”.

Desde Democracia para Siempre, Fernando Carbajal planteó: “No somos enemigos de los DNU, pero todos los presidentes de todos los signos políticos han abusado de manera consciente de esta herramienta. Buscamos un punto de solución hacia el futuro, y no es contra el presidente (Javier) Milei”.

El oficialista Nicolás Mayoraz afirmó: “Nadie puede acá pecar de ingenuo y creer realmente que todos los que hablaron antes, y después el kirchnerismo, realmente quieren mejorar las instituciones de la República. Por el contrario, quieren desestabilizar al Gobierno, generar la mayor inseguridad jurídica que puedan y lo hacen a través de este proyecto de ley que modifica de la peor manera la ley”.