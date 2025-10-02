TRIPLE CRIMEN: RESCATARON A LOS PERROS QUE QUEDARON A LA DERIVA EN «LA CASA DEL HORROR» DE FLORENCIO VARELA

hasta esta semana nadie había reparado en los perros que habían sido abandonados en la casa de Florencio Varela donde fueron hallados los cuerpos de las jóvenes. Pasaron tantas cosas desde el miércoles 24 de septiembre, día en que personal de la DDI de La Matanza descubrió el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez , quedonde fueron hallados los cuerpos de las jóvenes.

Recién el miércoles por la tarde la Fundación Planeta Vivo publicó un video en Instagram en el que se vio el rescate de los animales, que ahora buscan un hogar digno y una familia que no los tenga de «campana» cuidando una casa que es la escena de un crimen vinculado al narcotráfico.

«Ante lo sucedido en la casa de Florencio Varela, entre cientos de personas, móviles policiales y cámaras, vimos que dos perritos estaban ahí en medio de todo el caos«, escribieron desde Planeta Vivo.

«Preocupados por su futuro, junto a nuestros abogados comenzamos a llamar a la fiscalía, a la policía y a las autoridades correspondientes, para ponernos a disposición y ayudar con los animales, pero sin ninguna respuesta concreta, decidimos acercarnos al lugar. Ahí pudimos hablar con vecinos que también estaban pendientes y nos contaron que ellos y los dueños de la casa les estaban dando de comer, pero coincidían que en esa casa no podían estar más, lo cual nos dio algo de tranquilidad, pero seguimos insistiendo para poder sacarlos de ese entorno», contaron.