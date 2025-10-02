TRIPLE CRIMEN: RESCATARON A LOS PERROS QUE QUEDARON A LA DERIVA EN «LA CASA DEL HORROR» DE FLORENCIO VARELA
Una fundación logró trasladar a los dos animales que estaban solos y desprotegidos en la propiedad donde fueron hallados los cuerpos de Brenda, Lara y Morena.
«Hoy comienza para ellos una nueva etapa de rehabilitación con paciencia y amor, y el objetivo de dejar atrás todo lo malo para que puedan tener la vida digna que merecen. Si querés que Leon (peludito desconfiado) o Pantera (negrito juguetón) sean parte de tu familia, escribinos al 11 3881-1006», cierra el mensaje.