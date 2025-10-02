LA RACHA DE 15 AÑOS QUE PELIGRA SI ALDOSIVI Y SAN MARTÍN DE SAN JUAN DESCIENDEN
Con seis fechas por jugar, ambos equipos están en zona de descenso y podrían cortar una racha de mucho tiempo en el fútbol argentino.
Aldosivi y San Martín de San Juan atraviesan un presente crítico en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y pelean por no descender tras una temporada con malos resultados. Ambos recién ascendidos podrían volver a perder la categoría, lo que cortaría una racha de 15 años en el fútbol argentino en la que no coincidieron descensos inmediatos.
Restan apenas seis fechas para el cierre de la etapa regular del Clausura de la Liga Profesional, instancia en la que se definirán los descensos ya que los playoffs no se contabilizan en la tabla anual ni en los promedios. En este contexto, ambos equipos están en una situación límite.
El Tiburón ocupa el último lugar de la tabla anual, con cinco derrotas consecutivas que lo dejaron sin margen de error. En tanto, el conjunto sanjuanino dirigido por Leandro Romagnoli también se encuentra en zona de peligro: suma 19 puntos, apenas uno más que Aldosivi, y está a cuatro de Talleres, que viene de ganar.
La racha de 15 años que podría romperse en el fútbol argentino
Si se confirman ambos descensos, se cortará una racha que lleva 15 años sin repetirse en el fútbol argentino: la última vez que descendieron los dos equipos que habían ascendido en la temporada anterior fue en la 2009-2010, cuando cayeron Atlético Tucumán y Chacarita, a lo que se sumó el descenso de Rosario Central mediante la promoción.
En la última década se dieron casos de descensos inmediatos, como San Martín de Tucumán en 2018-19 o Chacarita en 2017-18, pero nunca coincidieron dos recién ascendidos. En 2015, con el torneo de 30 equipos, hubo diez ascensos y dos regresos inmediatos a la B Nacional: Crucero del Norte y Nueva Chicago, aunque en ese caso no se trató de ambos ascendidos de la temporada previa.
Con un panorama complicado y pocas fechas por delante, tanto Aldosivi como San Martín de San Juan deberán lograr una remontada inesperada para mantener la categoría. De no lograrlo, quedarán en la historia por cortar una racha de más de una década y media en el fútbol argentino.