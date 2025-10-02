La racha de 15 años que peligra si Aldosivi y San Martín de San Juan descienden

En la última década se dieron casos de descensos inmediatos, como San Martín de Tucumán en 2018-19 o Chacarita en 2017-18, pero nunca coincidieron dos recién ascendidos. En 2015, con el torneo de 30 equipos, hubo diez ascensos y dos regresos inmediatos a la B Nacional: Crucero del Norte y Nueva Chicago, aunque en ese caso no se trató de ambos ascendidos de la temporada previa.

Con un panorama complicado y pocas fechas por delante, tanto Aldosivi como San Martín de San Juan deberán lograr una remontada inesperada para mantener la categoría. De no lograrlo, quedarán en la historia por cortar una racha de más de una década y media en el fútbol argentino.