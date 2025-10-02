APLICARON DERECHO DE ADMISIÓN AL PRIMER BARRA DE INDEPENDIENTE DETENIDO TRAS EL ESCÁNDALO CON U. DE CHILE
El Ministerio de Seguridad sancionó a Federico Jiménez Argüello, acusado de lesiones graves en los incidentes ante el equipo trasandino, con derecho de admisión sin plazo.
El Gobierno Nacional aplicó derecho de admisión por tiempo indeterminado a Federico Jiménez Argüello, primer barra de Independiente detenido tras los graves incidentes ante la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. La medida, oficializada en el Boletín Oficial, lo inhabilita para concurrir a espectáculos deportivos en todo el país.
El Ministerio de Seguridad, a través de la Resolución 1172/2025 publicada en el Boletín Oficial y firmada por Patricia Bullrich, aplicó la figura de “restricción de concurrencia administrativa” a Federico Jiménez Argüello, quien no podrá ingresar a ningún estadio del país por tiempo indefinido. El hombre había sido arrestado el 16 de septiembre, cuando intentó ingresar al estadio de Berazategui para presenciar un partido de la Primera C entre el local y Muñiz. Allí fue identificado por el programa Tribuna Segura y detenido por la Policía bonaerense.
El trasfondo de la medida tomada por el Gobierno
El barra está acusado de lesiones graves agravadas en ocasión de un espectáculo deportivo durante los incidentes ocurridos el 20 de agosto en el estadio Libertadores de América, en el duelo entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.
Según la resolución, la llamada “segunda línea” de la barra de Independiente irrumpió en la tribuna Sur Alta tras una maniobra de distracción contra el operativo policial, desatando un violento ataque contra los hinchas chilenos. Los hechos dejaron heridos de diversa consideración, algunos de ellos de gravedad, y derivaron en la detención de centenares de simpatizantes.
La Fiscalía de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Mariano Zitto, había ordenado la captura nacional e internacional de Jiménez Argüello semanas antes, hasta que finalmente fue detenido en Berazategui y puesto a disposición del Juzgado de Garantías Nº 3.
Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que la decisión busca “neutralizar e impedir la presencia en los estadios de personas capaces de alterar el orden público”, reforzando así las medidas de prevención de la violencia en el fútbol argentino.