Choque de aviones en Nueva York dejó al menos un herido

La noche del miércoles terminó con un sobresalto en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, cuando dos aeronaves de la compañía Delta Airlines impactaron entre sí mientras se desplazaban por la pista de rodaje. Según la agencia Xinhua, el choque, ocurrido a baja velocidad, dejó al menos una persona herida y obligó a activar un operativo de emergencia.

De acuerdo con lo informado por la aerolínea, todo sucedió cuando un avión que se preparaba para despegar rumbo a Roanoke, Virginia, rozó con su ala el fuselaje de otra nave que había aterrizado minutos antes proveniente de Charlotte, Carolina del Norte. Ese contacto fue suficiente para dañar la estructura y causar un fuerte movimiento dentro de la cabina.

En un comunicado, Delta confirmó que la única persona afectada fue un auxiliar de vuelo, quien sufrió una lesión leve. Tanto los pasajeros del vuelo en salida como los del que recién llegaba resultaron ilesos. «La persona lesionada fue trasladada a un hospital«, indicó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que además aclaró que ninguno de los usuarios debió recibir atención en el lugar.

A pesar del revuelo inicial, las autoridades aeroportuarias garantizaron que el incidente no alteró el cronograma de despegues ni de aterrizajes en LaGuardia. La investigación para determinar cómo se produjo la colisión ya está en marcha y será clave para entender si hubo fallas humanas o técnicas en la maniobra.