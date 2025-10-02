Murió Jane Goodall, la mujer que dedicó su vida a los chimpancés

La etóloga británica Jane Goodall murió a los 91 años, tras dedicar su vida a la investigación de chimpancés. Su fallecimiento se produjo por causas naturales el martes, mientras se encontraba en Estados Unidos realizando una gira de conferencias.

La noticia fue informada por el instituto Jane Goodall Institute, una organización sin fines de lucro, este miércoles.

«El Jane Goodall Institute recibió esta mañana, miércoles 1 de octubre de 2025, la noticia del fallecimiento por causas naturales de la Dra. Jane Goodall DBE, Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas y fundadora del Jane Goodall Institute. Ella se encontraba en California como parte de su gira de conferencias por Estados Unidos», anunciaron a través de un mensaje en Instagram.

Allí, destacaron que “los descubrimientos de la Dra. Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia y fue una incansable defensora de la protección y la restauración de nuestro mundo natural”.