CHARATA UN HOMBRE SE ENCUENTRA EN GRAVE ESTADO TRAS CHOQUE DE MOTOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Intervino personal de la Comisaría Segunda y la División Criminalística.

Sucedió minutos antes de las 14 en Ruta Nacional Nº 89 y avenida Pringles.

En el lugar se constató la presencia de una Honda Wave, negra, que era guiada por un joven de 22 años y la otra parte una Motomel Blitz, azul en la que se desplazaba un hombre, mayor de edad que se encontraba inconsciente.

El lesionado de 61 años, fue llevado al nosocomio local y luego, por las graves lesiones que presentaba trasladado al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, donde ingreso con el diagnostico de “T.E.C. grave por trastorno sensorio, probable fractura de cráneo».-

Relacionado