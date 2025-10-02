DUMRAUF DESMINTÓ SU RENUNCIA A LA PRESIDENCIA DEL INSSSEP

Este jueves, la presidente del Insssep, Irene Dumrauf, dialogó con DataChaco y negó las versiones que circularon en las últimas horas, sobre una presunta renuncia a su cargo tras las elecciones legislativas.

«Tantas cosas se dicen en la calle, amparándose en el anonimato de las redes. Yo no miro redes, me comunico de manera directa», expresó.

Asimismo, sostuvo: «Los afiliados, todos tienen mi número de teléfono, yo contesto los mensajes. Así que lo que digan las redes y lo que digan los mentirosos seriales que pueden existir por ahí, corre por cuenta de ellos», aclaró.

«Yo estoy acá, firme, como lo pidió el gobernador y, por supuesto, con el compromiso de ordenar esta gestión, trasparentarla y viendo cómo optimizamos nuestros recursos humanos y económicos, para satisfacer a tantos afiliados activos y pasivos del territorio provincial», concluyó.