LOS 11 DE GUSTAVO COSTAS PARA EL CLÁSICO CONTRA RIVER POR LA COPA ARGENTINA

El entrenador de Racing definió el equipo para el gran partido ante el «Millonario», por un lugar en las semifinales.

Racing y River se enfrentan este jueves en el Gigante de Arroyito, por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina, en un partido cargado de tensión por el presente de cada uno y por el morbo de la presencia de Maxi Salas.

Con las luces puestas en el recibimiento que tendrá el exdelantero de la «Academia», hoy en el «Millonario», el entrenador Gustavo Costas definió el equipo que buscará quedarse con el clásico.

Se trata sin dudas de una parada clave para el conjunto de Avellaneda, que viene de meterse en las semifinales de la Copa Libertadores tras eliminar a Vélez, pero no pudo con Independiente en el clásico del pasado domingo.

En este marco, Costas justamente pareció guardar algunas piezas de cara al encuentro del jueves en Rosario, cuando entonces sí pondría todo lo mejor a disposición.

El entrenador ya sabe que no puede contar con Juan Nardoni, pieza clave en la mitad de la cancha; ni con Matías Zaracho, quien no venía sumando minutos; mientras que sí tiene a disposición a Marcos Rojo. El ex Boca no puede disputar el Torneo Clausura, por lo que se presenta como una variante para la Copa Argentina, y más con River enfrente.

La incorporación de Rojo al equipo le da alternativas a Costas, teniendo en cuenta la baja de Nardoni: el aguerrido central podía ingresar por un defensor o bien por un algún mediocampista, para que Santiago Sosa ocupe el lugar del volante central. Finalmente espera en el banco de suplentes.

Otra de las dudas estaba en la posible vuelta de Santiago Solari, de gran serie ante Vélez por la Copa Libertadores.

La alineación de Racing para enfrentar a River por la Copa Argentina

Racing va con Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny.

