LOS 11 DE GUSTAVO COSTAS PARA EL CLÁSICO CONTRA RIVER POR LA COPA ARGENTINA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El entrenador de Racing definió el equipo para el gran partido ante el «Millonario», por un lugar en las semifinales.
La incorporación de Rojo al equipo le da alternativas a Costas, teniendo en cuenta la baja de Nardoni: el aguerrido central podía ingresar por un defensor o bien por un algún mediocampista, para que Santiago Sosa ocupe el lugar del volante central. Finalmente espera en el banco de suplentes.
Otra de las dudas estaba en la posible vuelta de Santiago Solari, de gran serie ante Vélez por la Copa Libertadores.
La alineación de Racing para enfrentar a River por la Copa Argentina
Racing va con Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomás Conechny.