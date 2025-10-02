Atentado a una sinagoga en Mánchester dejó al menos dos muertos

El jefe del área metropolitana,, declaró en entrevista con BBC Radio Manchesterque, lo que eliminaba el peligro inmediato. Burnham solicitó no especular en redes sociales y señaló que la comunidad judía de la ciudad sentía preocupación por lo ocurrido.

La Policía del Gran Mánchester declaró un “suceso grave” a las 9:37 y activó el protocolo nacional conocido como Operación Plato, diseñado para responder a un ataque en marcha y que implica la coordinación de múltiples agencias. Este procedimiento no implica necesariamente la catalogación del hecho como ataque terrorista.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a agentes apuntando a un individuo postrado en el suelo delante de la sinagoga y a otra persona inmóvil con indicios de sangre cerca de la cabeza. El Servicio de ambulancias desplegó recursos adicionales al área para garantizar atención médica rápida, según comunicaron las autoridades.

El portavoz de la Community Security Trust (CST), Dave Rich, organización benéfica que se encarga de monitorear el antisemitismo en el Reino Unido, condenó el ataque, calificándolo como “espantoso en el día más sagrado del año judío”, y agradeció la actuación de la policía y del personal de seguridad. Rich explicó que Yom Kippur es un día de solemnidad para la comunidad, en el que las sinagogas registran asistencia masiva, por lo que existe siempre un operativo conjunto de seguridad entre la policía y CST en festividades.

El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó en la red social X desde una cumbre en Copenhague sentirse “horrorizado” por los hechos y reconoció la labor de los servicios de emergencia y los primeros intervinientes. Starmer acortó su estancia en Dinamarca para presidir una reunión del comité de emergencia del gobierno.

“El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más horrible”, afirmó Starmer en una declaración en X.