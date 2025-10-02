QUITILIPI DOS JÓVENES FUERON DEMORADOS CON OBJETOS BUSCADOS POR SUPUESTO ROBO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los efectivos recuperaron una amoladora, un alargue de 10 metros, un machete y un termo.

Efectivos de la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas de Quitilipi, en conjunto con personal de la comisaría, lograron esclarecer un hecho de “Supuesto Robo” ocurrido en el barrio Fuerte Apache y demoraron a dos ciudadanos con los objetos buscados.

El procedimiento se realizó este jueves alrededor de las 13:40, en la calle Crocia al 600, donde los agentes interceptaron a los jóvenes de 26 y 21 años, quienes trasladaban una amoladora, un alargue de 10 metros, un machete y un termo, que luego de ser verificados, constataron que eran los elementos denunciados.

Finalmente, los demorados y los objetos fueron trasladados a la comisaría.

