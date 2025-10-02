SÁENZ PEÑA: DETUVIERON A «CHIVI», UN DELINCUENTE CON AMPLIO PRONTUARIO

Un hombre de 48 años, conocido en el ámbito delictivo como «Chivi», fue detenido en Presidencia Roque Sáenz Peña, tras ser identificado como el autor de un robo en un taller mecánico, donde sustrajo dos ruedas de un camión de carga y otros elementos de valor.

El hecho pudo esclarecerse gracias al sistema de videovigilancia municipal, que permitió identificar al sospechoso y al vehículo utilizado en el ilícito.

Con esa información, agentes de la División de Investigaciones, junto al 911 y el Cuerpo de Operaciones Motorizadas, allanaron una vivienda en el barrio Arce, donde lograron la aprehensión del acusado y el secuestro de la camioneta empleada en el robo.

Según fuentes policiales, el detenido posee numerosos antecedentes y tenía vigentes tres pedidos de captura por asaltos y amenazas.

Además, los investigadores trabajan en la recuperación del resto de los objetos robados.

Cabe destacar que las ruedas completas de un camión de gran porte tienen un valor estimado de dos millones de pesos cada una, lo que da dimensión del perjuicio económico sufrido por el damnificado.

El hombre permanece detenido y a disposición de la Justicia.