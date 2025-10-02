PATRULLA PREVENTIVA DETENIDO POR INTENTO DE HURTO EN BARRIO SAN CAYETANO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Secuestraron herramientas y prendas durante el procedimiento.

Este jueves a las 15, personal de la División Patrulla Preventiva intervino en un intento de robo en una vivienda ubicada en calle Padre Tomás García al 900 aproximadamente, barrio San Cayetano.

En el lugar, un hombre de 36 años fue sorprendido intentando sustraer elementos desde el interior del inmueble.

Los efectivos procedieron a su demora y secuestraron un estuche de herramientas y dos camperas negras.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Sexta Metropolitana. La causa fue caratulada como “Supuesto Hurto en Grado de Tentativa”.

