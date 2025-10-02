El incómodo momento televisivo de un candidato de La Libertad Avanza por el caso de José Luis Espert

Gonzalo Roca, uno de los candidatos a diputado de La Libertad Avanza

La designación de Gonzalo Roca como cabeza de lista de La Libertad Avanza en Córdoba no sorprendió a los que conocen la interna del espacio, aunque sí a muchos fuera de ella, según indica una investigación de Letra P. El abogado de 45 años es amigo y socio de Gabriel Bornoroni, considerado el principal armador del espacio libertario en la provincia, y esa cercanía habría sido clave para su postulación.

Desde adentro del partido, Roca es definido como un hombre de «fidelidad, lealtad y una mesurada ambición», pero quienes critican al espacio interpretan que su elección se debió más a su perfil sumiso dentro del grupo: «El más obediente de los leones de su manada».

Su bajo perfil, su discurso de frases cortas y su autodefinición como «una persona común, un cordobés más» contrastaron con la exposición y el ridículo que sufrió en vivo frente a toda la audiencia televisiva, dejando una imagen muy distinta de la que suele proyectar en la política local.