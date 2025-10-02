EN EL MES DE LA INCLUSIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los alumnos de la Escuela de Educación Especial N° 14 continúan recorriendo instituciones de nuestra ciudad y en esta ocasión visitaron la Municipalidad de Juan José Castelli.

Allí fueron recibidos por el intendente Pío Sander y el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, quienes compartieron un cálido y emocionante momento con los pequeños.

Acompañados por sus maestras, los niños dialogaron con las autoridades, conocieron los espacios municipales y recordaron que nuestra ciudad ya se prepara para celebrar sus 89 años de historia .

Las docentes expresaron su gratitud por abrir las puertas de la institución y permitir que los chicos vivan esta experiencia única, acercándose al lugar donde se toman decisiones importantes para toda la comunidad.

Relacionado