TRES ISLETAS NUEVO GOLPE AL NARCOTRÁFICO: SECUESTRAN COCAÍNA, DINERO EN EFECTIVO Y UN APREHENDIDO

Efectivos de la Comisaría Local realizó un allanamiento, este martes por una causa de Supuesto Hurto.

Dias atras, pasada las 16, personal de la División de Drogas de Juan José Castelli, que se encontraban realizando tareas investigativas por una causa de de Supuesto Hurto, intervino en un importante procedimiento, donde incautaron 90 bochitas de cocaína con un peso alrededor de 31,77 gramos. Además, se secuestraron la suma de $172.000, USD 51 en efectivo y tres teléfonos celulares.

Finalmente, la Fiscalía Antidroga de Sáenz Peña, dispuso el secuestro de la sustancia, el dinero y los dispositivos móviles. También, fue detenido un hombre de 37 años por infracción a la Ley 23.737 (Ley de Drogas) en concordancia con la Ley de Narcomenudeo Nº 2304-N.

