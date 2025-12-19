DESMALEZADO EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA CIUDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Secretaría de Servicios Públicos a cargo de Rubén Oscar Chávez continúa realizando tareas de mantenimiento permanente en los espacios públicos de la ciudad. En esta oportunidad, se llevó adelante el desmalezado del ingreso principal, uno de los sectores más concurridos y elegidos por los jóvenes.

📌Estos trabajos permiten mejorar la estética urbana, brindar mayor seguridad y conservar en óptimas condiciones uno de los accesos más representativos de la ciudad.

El Municipio continúa trabajando de manera sostenida para mantener una ciudad más limpia, ordenada y agradable para todos

