PALPITANDO LA NAVIDAD: EL ASUSTADO SE LLENÓ DE LUZ, ALEGRÍA Y ESPÍRITU NAVIDEÑO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Delegación Municipal de El Asustado dejó inaugurados los arreglos navideños en la plazoleta de la localidad, dando inicio a una jornada especial para celebrar la llegada de la Navidad junto a la comunidad.

Esta gran iniciativa fue impulsada por la Delegación Municipal junto a la Secretaría de Producción y Desarrollo Local, contando además con el acompañamiento y la participación activa de las distintas áreas del Municipio, que se sumaron de manera articulada a la organización y desarrollo de la actividad.

🌱♻️ En este marco, la Secretaría de Ambiente realizó la entrega de más de 200 plantines de especies arbóreas, promoviendo el cuidado del ambiente mediante el canje por botellas plásticas.

🎁🎅 Por su parte, Desarrollo Social y la Subsecretaría de Familia, Igualdad y Género estuvieron abocados a la logística y a los espacios de entretenimiento, con la presentación del Carpincho y Papá Noel, quienes compartieron un momento de alegría y realizaron la entrega de golosinas a niños y niñas.

🎶🎤 En tanto, la Secretaría de Cultura y Turismo fue la encargada de brindar el sonido y la animación, acompañando una tarde llena de música, juegos y espíritu festivo.

Una celebración que reflejó el trabajo conjunto del Municipio y el compromiso de seguir generando espacios de encuentro, inclusión y alegría para las familias de El Asustado, gran convocatoria de vecinos que se dieron cita a las celebraciones.💙🤍.

El intendente Pío Sander participó de esta hermosa jornada acompañado por el secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes, y fueron recibidos por el delegado local, Daniel Galarza.

En la oportunidad, Sander destacó el trabajo impulsado desde la Delegación Municipal de El Asustado, en articulación con la Secretaría de Producción y Desarrollo Local, encabezada por Jessica Kloster, junto a todo su equipo de trabajo, resaltando el compromiso y la dedicación puestos al servicio de la comunidad.

Asimismo, el intendente valoró de manera muy positiva esta iniciativa, señalando que se trata de una jornada que une, convoca y abraza a la comunidad, dejando un mensaje de esperanza y amor, fortaleciendo los lazos sociales y el espíritu solidario. Al finalizar, hizo llegar sus saludos por las fiestas, deseando a todas las familias unas Felices Fiestas y augurando un año nuevo lleno de oportunidades, esperanza y trabajo compartido.

Relacionado