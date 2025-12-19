RESISTENCIA INTENTÓ ROBAR UNA MOTO, LO DESCUBRIÓ EL DUEÑO, QUISO HUIR Y LO ATRAPÓ LA POLICÍA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080|

El joven de 22 años fue detenido por la causa de robo en grado de tentativa.

Este mediodía, un hombre de 40 años estacionó su moto sobre la vereda de avenida Rivadavia al 50 (Resistencia). Un joven intentó aprovechar y robarla, pero el dueño llegó a tiempo. Tras una breve pelea, el sospechoso huyó por la avenida, pero los agentes de la Comisaría Segunda Metropolitana lo detuvieron.

La moto en cuestión era una Honda Tornado de 150 cilindradas. El sospechoso intentó forzar el manubrio y violentar el llavero, pero el dueño lo descubrió y comenzaron una pelea. El joven de 22 años huyó de la escena por la avenida y los agentes de la Segunda los detuvieron cerca de avenida Ávalos al 500.

El dueño de la moto radicó la denuncia correspondiente y la fiscalía ordenó la aprehensión del sospechoso de 22 años bajo la causa de “supuesto robo en grado de tentativa”.

