NUEVO BANCO DEL CHACO DESCONTARÁ EL 22 Y 23 LOS ANTICIPOS DE AGUINALDO

Los préstamos de anticipos de aguinaldo se cobrarán sin intereses por mora. De esta manera, se acompaña el cronograma de pago del medio aguinaldo.

Nuevo Banco del Chaco informa que los préstamos por anticipo de aguinaldo se descontarán los días 22 y 23 de diciembre, sin aplicar intereses por mora, aun cuando el vencimiento original de la cuota del préstamo se haya fijado para el 19 de diciembre.

La medida tomada por el banco tiene como objetivo adecuar el cobro al cronograma de pago del medio aguinaldo anunciado por el gobierno provincial, garantizando previsibilidad y tranquilidad a los clientes.

En este marco, el descuento por el anticipo se realizará junto con la acreditación del aguinaldo previsto para el lunes 22 de diciembre para pasivos provinciales y el martes 23 de diciembre para activos provinciales.

En todos los casos, el importe a debitar corresponderá exclusivamente al monto del préstamo otorgado sin cargos por mora ni penalidades.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

Relacionado