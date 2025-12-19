LAS BREÑAS UN DETENIDO POR OCASIONAR LESIONES GRAVES A UN OFICIAL DE POLICÍA

El hecho ocurrió en la madrugada, las heridas fueron ocasionadas con un arma blanca y se investiga el motivo de las agresiones.

A primeras horas de este viernes, agentes de la Comisaria Las Breñas detuvieron a un hombre sindicado como presunto autor de haber apuñalado a un Oficial de Policía.

Alrededor de las 5, ingreso al nosocomio local el personal policial presentando cuatros heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo.

Ante esta situación, se realizó una amplia búsqueda del supuesto autor. Recabando información con testigos del hecho, lograron detener un joven de 20 años que se encontraba en estado de ebriedad, trasladándolo a la unidad correspondiente.

Finalmente, la fiscalía en turno dispuso que sea notificado bajo la causa “Supuesta Lesiones Graves”. En tanto el uniformado continúa bajo observaciones médicas para el resguardo de su salud.

