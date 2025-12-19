RESISTENCIA TERMINO TRAS LA REJAS : EL MISMO POSEÍA DOS PEDIDOS DE CAPTURA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Control rutinario, arroja resultados positivos.

Efectivos de la Comisaría Tercera tras un control de persona y seguridad preventiva demoraron a un sujeto y al corroborar sus datos resultó que tenía dos pedidos de captura.

Está mañana a las 10, los uniformados detuvieron a un hombre de 33 años en calle Araza al 1000, al consultar sus datos en el sistema Si.Ge.Bi arrojó como resultado dos pedidos de captura.

Ante esta situación, procedieron a trasladarlo a la unidad correspondiente.

Finalmente, la fiscalía en turno dispuso que sea notificado bajo las causas de “Supuesto Robo y Supuesta Resistencia, atentado contra la autoridad, daños a bienes del estado y lesiones”.

