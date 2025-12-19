RESISTENCIA: HALLARON UNA MOTOCICLETA UTILIZADA EN UN ROBO A MANO ARMADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la Comisaria Tercera Metropolitana logró secuestrar una moto Honda Biz 125 utilizada en un robo a mano armada.



Alrededor de las 5, los efectivos tomaron conocimiento en base a una denuncia radicada por un joven de 20 años, quien informo que fue interceptado en calle Araza y Padre Sena por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes previo golpearlo intentaron sustraerle sus pertenencias.

De inmediato iniciaron las tareas investigativas y un operativo cerrojo en el Barrio Villa Arcilla. Poco después, en Pasaje Hernandarias al 1320, localizaron el vehículo presuntamente vinculado al hecho y un aire comprimido.

Finalmente, la Fiscalía en turno dispuso, al secu

