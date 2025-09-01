TRES HOMBRES FUERON DEMORADOS: UNO TENÍA PEDIDO DE CAPTURA Y DOS INTENTARON ESCAPAR EN UNA MOTO ADULTERADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

DEPARTAMENTO CENTRO MULTIAGENCIAL DE EMERGENCIAS 911

Los hechos ocurrieron en diferentes procedimientos, por los cuales intervinieron el personal de la División Cuerpo Operaciones Motorizada y la División Patrulla Preventiva.

En primer lugar, alrededor de las 3 de la mañana, personal de la División COM demoró a un hombre de 38 años en la intersección de las calles Sargento Cabral y José Hernández. Tras verificar sus datos en el sistema gestión biométrica (Si.Ge.Bi), se constató que presentaba un pedido de aprehensión vigente por una causa de “lesiones leves calificadas”. El sujeto fue trasladado a Medicina Legal, donde se le diagnosticó intoxicación alcohólica de primer grado, y posteriormente quedó alojado en la Comisaría Octava.

Minutos más tarde, a las 3:30, efectivos de la División Patrulla Preventiva interceptaron a dos jóvenes que circulaban en una motocicleta Honda CBX 250 cc de color rojo, con el número de motor aparentemente adulterado. Los sospechosos intentaron huir, abandonando el rodado que terminó colisionando contra un móvil policial. Finalmente, fueron demorados y se procedió al secuestro de la moto, con intervención de la División Criminalística.

