RESISTENCIA: DETUVIERON A DOS JÓVENES CON ESTUPEFACIENTES Y SECUESTRARON UNA MOTO

Los atraparon con 10 bochitas de cocaína entre sus prendas de vestir.

Esta madrugada, personal de Policía Caminera se encontraba realizando controles por avenida Chaco y calle José María Toledo, donde detuvieron a un hombre de 26 años y un menor de 16, quienes llevaban estupefacientes.

Ante la situación, intervino el personal de drogas quienes realizaron la prueba de campo arrojando resultado positivo en 1,9 gramos de cocaína. Por este motivo, los trasladaron hacia la Comisaria Quinta.

Posteriormente, secuestraron los estupefacientes y la motocicleta en la que circulaban. Asimismo, los detenidos se encuentran alojados en la unidad policial quedando a disposición de la justicia.

