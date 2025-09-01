RESISTENCIA: HALLAN A UNA MENOR QUE HABÍA SIDO DESAPARECIDA EN EL BARRIO TOBA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se trata de una menor de 13 años. Intervino el personal de la Comisaría Decimotercera.



El hecho ocurrió alrededor de las 3, cuando personal de la Comisaría Decimotercera de Resistencia mientras patrullaba por la avenida Juana Azurduy, fue alertado por una mujer que denunció la ausencia de su hija de 13 años, quien había salido de su domicilio durante la tarde y no había regresado. Inmediatamente iniciaron patrullajes d búsqueda.

Con los datos aportados, se trasladó junto a la madre hasta el barrio Toba, donde finalmente localizaron a la menor deambulando por la vía pública. La joven se encontraba en buen estado de salud.

Tras el procedimiento, se dio intervención a la División Medicina Legal y, posteriormente, la adolescente regresó junto a su madre a su hogar.

