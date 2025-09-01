FONTANA: DENUNCIAN ROBO EN UN QUINCHO: SECUESTRAN UNA MESA Y RESTITUYEN A LA DAMNIFICADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Comisaría Segunda de Fontana investiga un hecho de supuesto hurto.



En la madrugada del 30 de agosto, personal policial de la Segunda mientras patrullaba el barrio Camors secuestró una mesa plástica negra que había sido abandonada en la vía pública.

Horas más tarde, una mujer de 35 años, domiciliada en el barrio Carpincho Macho de Resistencia, denunció que desconocidos ingresaron durante la noche a su quincho, actualmente deshabitado y sustrajeron varios objetos. La víctima reconoció la mesa recuperada como de su propiedad.

La Fiscalía en turno dispuso la restitución de la mesa a la denunciante y continúan con las investigaciones para dar con los demás bienes faltantes y los presuntos autores del hecho.

