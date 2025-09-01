FIN DE SEMANA: SECUESTRARON UN ARMA DE FUEGO, UNA CAMIONETA CON DOMINIO Y DOCUMENTACIONES APOCRIFAS E INCAUTARON UNA MOTO ADULTERADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un fin de semana donde, la Dirección General de Policía Caminera, desplegó diversos operativos enfocados en la prevención de siniestros viales, control de documentaciones y labores para llevar seguridad a los conductores en toda la provincia del Chaco.

👉General Pinedo

El viernes por la noche, uniformados secuestraron una camioneta marca Toyota Hilux porque la cedula exhibida por su conductora de 35 años no coincidía con la numeración del rodado.

Perito verificador, determino que el dominio colocado no pertenecía al rodado sino que corresponden a un dominio el cual figura como estado actual “robado”.



Además, las documentaciones presentadas y la patente colocada eran apócrifas.

Finalmente, la fiscalía en turno dispuso el secuestro del rodado y la notificación de las actuaciones a seguir a su conductora.

👉Resistencia

En la noche del sábado, efectivos viales aprehendieron a un joven de 26 años por presentar en el sistema Sigebi un pedido de restricción vigente por supuestas lesiones desde fecha 28/08/2025.

Mas tarde, secuestraron una motocicleta marca Zanella modelo Patagonia de 150 cilindradas con adulteraciones en el motor y cuadro.



Por tal motivo, en ambos casos, procedieron al traslado de los hombres y la motocicleta hacia la comisaria jurisdiccional para fines legales pertinentes.

Hoy, por la madrugada, apresaron a un joven de 26 años por tener un total de 1,9 gramos de cocaína entre sus pertenencias.

Lo trasladaron hacia la comisaria jurisdiccional para seguir con las actuaciones correspondientes.

👉Gral. San Martin

Sus pares del Puesto de control caminero Puente Libertad, incautaron un arma de fuego (escopeta) calibre 12 que era transportado por un hombre de 50 años sin documentación que acredite propiedad y tenencia de la misma.



Por otra parte, junto a personal del Dpto. Seguridad Rural secuestraron 5 animales sueltos que se encontraban en la vera de la ruta.

👉Makalle

Agentes del puesto de control caminero de Makalle, demoraron un camión que transportaba fardos de fibra de algodón con constancia de pulverización vencida.

Dieron intervención al organismo competente.

👉Educación Vial

Educadores de caminera, este fin de semana, presentaron un Stand de Educación vial en el Instituto Superior de Seguridad Publica y en la Laguna Arguello por motivo del festejo del Dia del Niño.

👉Secuestros, Actas y Alcoholemias

Se secuestro un total de 29 motocicletas por el código de faltas Ley 850-J en toda la provincia.

Se labro un total de 304 Actas varias en toda la provincia.

Y se registraron 5 siniestros viales de carácter leve y uno fatal.

Relacionado